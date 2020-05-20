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Коммунальщики отсудили у Прилучного 80 тысяч рублей 

Павел Тиунов 1 час назад
Коммунальщики отсудили у Прилучного 80 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Актер Павел Прилучный проиграл в судьбе дело о взыскании с него более 80 тысяч рублей долга за коммунальные услуги по квартире, расположенной на Речном вокзале, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что артист на протяжении семи месяцев не оплачивал «коммуналку». В результате набежала солидная задолженность. Увещевания артиста оплатить счета со стороны сотрудников фонда капитального строительства Москвы ни к чему не привели, поэтому решено было обратиться в суд.
В результате иск юристов фонда был удовлетворен в полном размере. Теперь, если Прилучный не оплатить долг добровольно, ему придется иметь дело со столичными судебными приставами.
В начале года, как сообщал «Рамблер», в Октябрьский суд Новосибирска обязал Павла Прилучного оплатить задолженность по налогам за имущество, землю и транспорт в сумме более 150 тысяч рублей. Впоследствии артист оплатил все счета прямо перед тем, как появиться в Новосибирске с гастролями.
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Шоу-бизнес , Павел Прилучный
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