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«Назвала дату смерти»: гадалка предсказала кончину Началовой 

Алиса Селезнёва 33 минуты назад
Гадалка предсказала смерть Началовой
Фото: РИА Новости
Подруга и пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала в прямом эфире в Instagram, что стала свидетелем предсказания даты смерти певицы.
«Рамблер» писал, что Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-ом году жизни после тяжелой болезни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.
Исаева заявила, что задолго до гибели Началова встречалась с гадалкой, которая сделала ряд предсказаний, часть из которых сбылась.
«Многое из того, что сказала тогда Даша, не сбылось. Сбылось несколько вещей. Например, поездка Юли за рубеж. И Даша четко назвала дату смерти моего отца. Он умер именно тогда, когда она сказала. И четко назвала дату Юлиной смерти. Это правда», — сказала Исаева.
Пиар-директор подчеркнула, что случайно оказалась тогда дома у Началовой и не организовывала эту встречу.
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Шоу-бизнес , Анна Исаева
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