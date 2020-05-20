Гадалка предсказала смерть Началовой

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Подруга и пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала в прямом эфире в Instagram , что стала свидетелем предсказания даты смерти певицы.

«Рамблер» писал, что Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-ом году жизни после тяжелой болезни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Исаева заявила, что задолго до гибели Началова встречалась с гадалкой, которая сделала ряд предсказаний, часть из которых сбылась.

«Многое из того, что сказала тогда Даша, не сбылось. Сбылось несколько вещей. Например, поездка Юли за рубеж. И Даша четко назвала дату смерти моего отца. Он умер именно тогда, когда она сказала. И четко назвала дату Юлиной смерти. Это правда», — сказала Исаева.

Пиар-директор подчеркнула, что случайно оказалась тогда дома у Началовой и не организовывала эту встречу.