В деле о гибели актера Марьянова новые подробности

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В деле о гибели актера Марьянова появились новые подробности 

Ura.Ru 24 минуты назад
На очередном заседании по делу о гибели актера Дмитрия Марьянова выступил ценный свидетель — начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Георгий Соколов, который после трагедии проводил проверку реабилитационного центра «Феникс» в подмосковной Лобне, где незадолго до смерти находился Марьянов.
«„Феникс“ оказывал медуслуги, но лицензии на это не получал. В центре были лекарства, на них были написаны фамилии пациентов. В желудке Марьянова были обнаружены феназепам, ношпа, нимесулид. Получается, что препараты давали пациентам без назначения врача», — цитирует Соколова «Комсомольская правда». Также Соколов заявил, что в качестве сотрудников в центре работали люди, ранее лечившиеся здесь от алкоголизма и наркомании. «Эти люди, не имеющие медобразования, сами делали пациентам капельницы», — заключил он.
Ранее сотрудники Следственного управления СКР по Московской области предъявили обвинение директору реабилитационного центра «Феникс» по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека».
«Перед смертью Дмитрий Марьянов писал, как любит жену и страдает без нее»
Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. В центре он находился с 6 по 15 октября 2017 года. Мужчина жаловался на боль в ноге и плохое самочувствие, однако директор центра не дала вызвать артисту скорую помощь. Позднее ему все же вызвали «скорую» и доставили в клинику, где констатировали смерть. Артист скончался от сквозного разрыва левой подвздошной вены и кровопотери, передает сайт «Подмосковье сегодня». Эксперты уверены, что Марьянова могли спасти, если бы помощь была оказана вовремя.
Следующее заседание по этому делу назначено на 26 мая.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Марьянов , СКР , Росздравнадзор , Комсомольская правда , Лобня , Москва , Московская область
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