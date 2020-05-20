В деле о гибели актера Марьянова новые подробности

«„Феникс“ оказывал медуслуги, но лицензии на это не получал. В центре были лекарства, на них были написаны фамилии пациентов. В желудке Марьянова были обнаружены феназепам, ношпа, нимесулид. Получается, что препараты давали пациентам без назначения врача», — цитирует Соколова «Комсомольская правда». Также Соколов заявил, что в качестве сотрудников в центре работали люди, ранее лечившиеся здесь от алкоголизма и наркомании. «Эти люди, не имеющие медобразования, сами делали пациентам капельницы», — заключил он.

Ранее сотрудники Следственного управления СКР по Московской области предъявили обвинение директору реабилитационного центра «Феникс» по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека».

Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. В центре он находился с 6 по 15 октября 2017 года. Мужчина жаловался на боль в ноге и плохое самочувствие, однако директор центра не дала вызвать артисту скорую помощь. Позднее ему все же вызвали «скорую» и доставили в клинику, где констатировали смерть. Артист скончался от сквозного разрыва левой подвздошной вены и кровопотери, передает сайт «Подмосковье сегодня». Эксперты уверены, что Марьянова могли спасти, если бы помощь была оказана вовремя.

Следующее заседание по этому делу назначено на 26 мая.