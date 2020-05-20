Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В деле о гибели актера Марьянова новые подробности 

Вероника Полынина 12 минут назад
В суде по делу о гибели актера Дмитрия Марьянова в качестве свидетеля выступил чиновник Росздравнадзора, проводивший проверку реабилитационного центра «Феникс», пишет «Комсомольская правда».
«Перед смертью Дмитрий Марьянов писал, как любит жену и страдает без нее»
Начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Георгий Соколов рассказал в суде, что «Феникс» оказывал медицинские услуги, не имея лицензии.
По его словам, в центре нашли лекарственные препараты с фамилиями пациентов, в желудке Дмитрия Марьянова были обнаружены феназепам, галоперидол, но-шпу, нимесулид. Все препараты выдавались пациентам без назначения врача.
Он также сообщил, что сотрудниками «Феникса» были бывшие реабилитанты — люди, не имеющие медицинского образования. Частью их работы было ставить капельницы и назначать прием лекарств.
Как ранее сообщал «Рамблер», актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. В отношении владелицы «Феникса» Оксаны Богдановой заведены уголовные дела по статьям «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека» и «оставление в опасности».
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Марьянов , Оксана Богданова , Росздравнадзор , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матвиенко узнала результаты теста на коронавирус
Матвиенко узнала результаты теста на коронавирус
«Невозможно засечь»: чем угрожают РФ новейшие АПЛ США
«Невозможно засечь»: чем угрожают РФ новейшие АПЛ США
В Подмосковье включили отопление
В Подмосковье включили отопление
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
02:32
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
Россиянам отказали в любимом курорте
03:09
Россиянам отказали в любимом курорте
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение