В деле о гибели актера Марьянова новые подробности 

В суде по делу о гибели актера Дмитрия Марьянова в качестве свидетеля выступил чиновник Росздравнадзора, проводивший проверку реабилитационного центра «Феникс», пишет «Комсомольская правда».
Начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Георгий Соколов рассказал в суде, что «Феникс» оказывал медицинские услуги, не имея лицензии.
По его словам, в центре нашли лекарственные препараты с фамилиями пациентов, в желудке Дмитрия Марьянова были обнаружены феназепам, галоперидол, но-шпу, нимесулид. Все препараты выдавались пациентам без назначения врача.
Он также сообщил, что сотрудниками «Феникса» были бывшие реабилитанты — люди, не имеющие медицинского образования. Частью их работы было ставить капельницы и назначать прием лекарств.
Как ранее сообщал «Рамблер», актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. В отношении владелицы «Феникса» Оксаны Богдановой заведены уголовные дела по статьям «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека» и «оставление в опасности».