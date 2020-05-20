В деле о гибели актера Марьянова новые подробности 

В суде по делу о гибели актера Дмитрия Марьянова в качестве свидетеля выступил чиновник Росздравнадзора , проводивший проверку реабилитационного центра «Феникс», пишет «Комсомольская правда».

Начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Георгий Соколов рассказал в суде, что «Феникс» оказывал медицинские услуги, не имея лицензии.

По его словам, в центре нашли лекарственные препараты с фамилиями пациентов, в желудке Дмитрия Марьянова были обнаружены феназепам, галоперидол, но-шпу, нимесулид. Все препараты выдавались пациентам без назначения врача.

Он также сообщил, что сотрудниками «Феникса» были бывшие реабилитанты — люди, не имеющие медицинского образования. Частью их работы было ставить капельницы и назначать прием лекарств.