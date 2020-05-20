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Запустившая себя на карантине Кристина Асмус похвасталась усами 

Экспресс газета и ещё 7 17 часов назад
Асмус опубликовала фото с усами: «лень бриться»
Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс газета»)
Актриса продолжает удивлять поклонников странными образами
Похоже, что карантин дается звезде сериала "Интерны" также нелегко, как и большинству наших сидящих в четырех стенах соотечественникам.
Правда 39-летняя актриса театра и кино Кристина Асмус не унывает, старательно поддерживая в себе и своих подписчиках шутливое настроение. Смех — лучшее лекарство, по всей видимости, именно так посудила супруга знаменитого комика, публикуя свой очередной пост.
На этот раз Кристина не стала заниматься демонстрацией фальшивого беременного живота ради рекламы очередного кинопроекта, а разместила забавное фото с очень реалистичными усами. Растительность на лице рассмешила фанатов Асмус, которые списали ее новый образ на изрядно затянувшуюся самоизоляцию.
"Чёт лень бриться, тысяча чертей!" — написала Кристина Асмус на своей странице в Instagram.
Подписчики в этот раз решили поддержать игривое настроение блондинки, начав делиться забавными комментариями. "Сеня, быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы!" "Ну блин, хоть в карантин то можно расслабиться" "А и не брейся, и так теплей", — резюмировали фанаты.
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Шоу-бизнес , Кристина Асмус
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