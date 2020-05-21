«Она прощается»: поклонники обеспокоены внешним видом Пугачевой 

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На видеозаписи Пугачева в укороченных джинсах и перчатках в сеточку, улыбаясь, прошлась по двору своего особняка под музыку «Pretty Woman» из фильма «Красотка».

«Хороша!» — подписал видео Галкин, поставив смайлик в виде сердечка и хештег #алла.

В комментариях к записи интернет-пользователи поспорили о внешнем виде Аллы Пугачевой. Часть поклонников, в том числе и звезды шоу-бизнеса,

отметила, что певица отлично выглядит и очень помолодела.

«Ну, что сказать? Девчушка», — написала Эвелина Блёданс.

Однако другие комментаторы отметили болезненный вид Пугачевой на видео.

«Такое чувство, что она прощается…», — высказала мнение okun_ia.

«Что-то с ногами не то», — отметила larisa_valentinovna.