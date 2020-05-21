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«Она прощается»: поклонники обеспокоены внешним видом Пугачевой 

Алиса Селезнёва и ещё 3 1 час назад
«Она прощается»: поклонники обеспокоены внешним видом Пугачевой
Фото: РИА Новости
Юморист Максим Галкин выложил в Instagram новое видео со своей женой, певицей Аллой Пугачевой, которое заставило поклонников забеспокоиться.
На видеозаписи Пугачева в укороченных джинсах и перчатках в сеточку, улыбаясь, прошлась по двору своего особняка под музыку «Pretty Woman» из фильма «Красотка».
«Хороша!» — подписал видео Галкин, поставив смайлик в виде сердечка и хештег #алла.
В комментариях к записи интернет-пользователи поспорили о внешнем виде Аллы Пугачевой. Часть поклонников, в том числе и звезды шоу-бизнеса,
отметила, что певица отлично выглядит и очень помолодела.
«Ну, что сказать? Девчушка», — написала Эвелина Блёданс.
Однако другие комментаторы отметили болезненный вид Пугачевой на видео.
«Такое чувство, что она прощается…», — высказала мнение okun_ia.
«Что-то с ногами не то», — отметила larisa_valentinovna.
«А что с глазами? Верхние веки будто опухли», — поинтересовалась torins_nk7.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Максим Галкин , Алла Пугачева
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