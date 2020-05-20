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В семье Светланы Моргуновой произошла трагедия 

Вероника Полынина 37 минут назад
В семье Светланы Моргуновой произошла трагедия
Фото: globallookpress.com
Единственный сын Светланы Моргуновой Максим скончался от коронавируса в возрасте 52 лет, сообщает Starhit.
По информации издания, Максим Моргунов находился дома один, его семья полтора месяца назад уехала на дачу.
Моргунов работал в пресс-службе музея Коломенское. Коронавирус у него обнаружили 10 мая после теста, проведенного на работе. Мужчина долго не обращался к врачам и занимался самолечением. Сын телеведущей принимал противомалярийные препараты и колол в живот противотромбовые средства. Затем у мужчины начались проблемы с дыханием. Он приехал в поликлинику с температурой 39 на собственной машине, чтобы сдать КТ. У Моргунова было поражено 28% легких.
19 мая его обнаружили мертвым в квартире, спасатели вскрыли дверь по просьбе соседей.
«Друзья, COVID-19 — это очень страшная болезнь. Она убивает внезапно, неожиданно, коварно. В нашей семье большое горе. Я пока не могу осознать произошедшего, масштаб потери. Максим был неординарным человеком, интеллектуальным, высоко эрудированным, очень порядочным и скромным. И недооцененным», — написал в Facebook двоюродный брат Максима Илья Свиридов.
По словам Свиридова, Моргунов был абсолютно здоровым человеком, не имел вредных привычек и хронических заболеваний.
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Шоу-бизнес , Светлана Моргунова , Илья Свиридов , StarHit
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