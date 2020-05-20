В семье Светланы Моргуновой произошла трагедия 

По информации издания, Максим Моргунов находился дома один, его семья полтора месяца назад уехала на дачу.

Моргунов работал в пресс-службе музея Коломенское. Коронавирус у него обнаружили 10 мая после теста, проведенного на работе. Мужчина долго не обращался к врачам и занимался самолечением. Сын телеведущей принимал противомалярийные препараты и колол в живот противотромбовые средства. Затем у мужчины начались проблемы с дыханием. Он приехал в поликлинику с температурой 39 на собственной машине, чтобы сдать КТ. У Моргунова было поражено 28% легких.

19 мая его обнаружили мертвым в квартире, спасатели вскрыли дверь по просьбе соседей.

«Друзья, COVID-19 — это очень страшная болезнь. Она убивает внезапно, неожиданно, коварно. В нашей семье большое горе. Я пока не могу осознать произошедшего, масштаб потери. Максим был неординарным человеком, интеллектуальным, высоко эрудированным, очень порядочным и скромным. И недооцененным», — написал в Facebook двоюродный брат Максима Илья Свиридов.

По словам Свиридова, Моргунов был абсолютно здоровым человеком, не имел вредных привычек и хронических заболеваний.