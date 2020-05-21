Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что певец Борис Моисеев после инсульта уже не может стать таким, каким был раньше. Еще год назад на программе у Андрея Малахова певец сносно разговаривал, но сейчас уже так не может. При этом Разин отметил, что переговорил с близким другом Моисеева Сергеем Горохом и попросил больше не приходить на эфиры телевидения с Моисеевым. По его словам, певец сегодня не способен рассказать и донести свои мысли до людей, что вызывает в нем жалость. Он же хочет, чтобы певца запомнили активным и жизнерадостным.

«Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы… Он не помнит людей, не помнит события».

Также Разин отметил, что Сергей Горох, который помогает Моисееву, очень порядочный человек. Он, например, оплачивает всех врачей. При этом Горох сказал Разину, что даже если бы у Моисеева не было денег, то он содержал его за свой счет, сообщает «Собеседник».