Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Он не помнит людей, не помнит события»: Разин рассказал, как живет Моисеев после инсульта 

Teleprogramma.pro и ещё 11 5 часов назад
«Он не помнит людей, не помнит события»
Фото: globallookpress.com
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что певец Борис Моисеев после инсульта уже не может стать таким, каким был раньше. Еще год назад на программе у Андрея Малахова певец сносно разговаривал, но сейчас уже так не может. При этом Разин отметил, что переговорил с близким другом Моисеева Сергеем Горохом и попросил больше не приходить на эфиры телевидения с Моисеевым. По его словам, певец сегодня не способен рассказать и донести свои мысли до людей, что вызывает в нем жалость. Он же хочет, чтобы певца запомнили активным и жизнерадостным.
«Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы… Он не помнит людей, не помнит события».
«Никто не думал, что болезнь так свалит Моисеева»
Также Разин отметил, что Сергей Горох, который помогает Моисееву, очень порядочный человек. Он, например, оплачивает всех врачей. При этом Горох сказал Разину, что даже если бы у Моисеева не было денег, то он содержал его за свой счет, сообщает «Собеседник».
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Teleprogramma.pro: последние новости
По максимуму: стало известно, сколько Самойлова запросила алиментов с Джигана По максимуму: стало известно, сколько Самойлова запросила алиментов с Джигана «На кону власть над человечеством!»: Кожевникова вслед за Боней поверила в «коронавирусный» заговор «На кону власть над человечеством!»: Кожевникова вслед за Боней поверила в «коронавирусный» заговор Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разделе имущества Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разделе имущества
Комментарии 4
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение