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«Не дожил до своего 85-летия»: в семье Дмитрия Харатьяна произошла страшная трагедия 

Экспресс газета и ещё 3 16 часов назад
В семье Харатьяна произошла страшная трагедия
Фото: РИА Новости
60-летний советский и российский актер Дмитрий Харатьян рассказал о страшной трагедии, которую пережила его семья. Оказалось, что недавно у его жены Марины умер отец. Мужчина находился в группе риска по возрасту из-за коронавируса, но тест на пресловутую инфекцию дал отрицательный результат. Вместе с тем, 85-летний тесть Харатьяна скончался от пневмонии…
«У моей жены Марины умер отец. Он не дожил до своего 85-летия всего один месяц. Анализ на коронавирусбыл отрицательный, но его положили в больницу с пневмонией. Там она еще больше развилась. Пять-шесть дней он провел на ИВЛ и не выдержал. Беда для всех одна. Все мы под Богом, болезнь и смерть не выбирают. Странный вирус. Я одно только понял: чем больше мы о нем узнаем, тем меньше знаем», —рассказал Дмитрий Харатьян в интервью «Известиям».
Не обошла своим "вниманием" злополучная пневмония и отца самого актера, у которого накануне было диагностировано правостороннее воспаление легких, но пока жизни мужчины ничего не угрожает из-за легкого течения болезни.
«К счастью, у него легкая форма без температуры. Результат теста тоже отрицательный. Он дома и уже практически выздоровел. Буквально пять дней, как пропил антибиотики. Ему тоже почти 85 лет», — говорит актер.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Харатьян , газета "Известия"
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