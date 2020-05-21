В семье Харатьяна произошла страшная трагедия

60-летний советский и российский актер Дмитрий Харатьян рассказал о страшной трагедии, которую пережила его семья. Оказалось, что недавно у его жены Марины умер отец. Мужчина находился в группе риска по возрасту из-за коронавируса, но тест на пресловутую инфекцию дал отрицательный результат. Вместе с тем, 85-летний тесть Харатьяна скончался от пневмонии…

«У моей жены Марины умер отец. Он не дожил до своего 85-летия всего один месяц. Анализ на коронавирусбыл отрицательный, но его положили в больницу с пневмонией. Там она еще больше развилась. Пять-шесть дней он провел на ИВЛ и не выдержал. Беда для всех одна. Все мы под Богом, болезнь и смерть не выбирают. Странный вирус. Я одно только понял: чем больше мы о нем узнаем, тем меньше знаем», —рассказал Дмитрий Харатьян в интервью «Известиям».

Не обошла своим "вниманием" злополучная пневмония и отца самого актера, у которого накануне было диагностировано правостороннее воспаление легких, но пока жизни мужчины ничего не угрожает из-за легкого течения болезни.