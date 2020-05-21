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«Позор»: Пьеху снова обошли наградой 

Мария Иванова и ещё 3 25 минут назад
«Позор»: Пьеху обидели в Питере
Фото: РИА Новости
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что певице Эдите Пьехе в очередной раз не присвоили звание почетного гражданина города. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Вишневский рассказал об очередном голосовании по выбору почетных граждан. Ими стали врач Евгений Шляхто и начальник метрополитена Владимир Гарюгин.
«На мой взгляд, это позорное решение — в 14-й раз провалить Эдиту Пьеху. Да еще и демонстративно поставить ее на последнее место», — написал депутат (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Он подчеркнул, что сам голосовал за Пьеху. С ней ассоциируется культура города, она прославила Петербург и ей «ничего и никому уже не надо доказывать».
«Ни свои заслуги, ни то, что в глазах горожан она уже много лет как почетный гражданин. Так же, как Александр Городницкий, Александр Сокуров, Борис Стругацкий — так и не получившие этого звания», — отметил он.
Депутат добавил, что звание на этот раз не получил и поэт Илья Резник.
«Провалить Пьеху, повторю еще раз — это позор. Не для нее, для петербургского парламента. Простите, Эдита Станиславовна, что не сумели Вас отстоять», — заключил Вишневский.
Как писал «Рамблер», Пьеха родилась в польской семье во французском городе Нуайель-су-Ланс, затем переехала в Польшу, а в 1955 году отправилась на учебу в СССР, где поступила в поступила в Ленинградский государственный университет имени Жданова. В Ленинграде она начала карьеру певицы.
Пьеха — народная артистка СССР, она награждена почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом», званием почетного гражданина Кемеровской области и множеством других медалей и титулов.
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Александр Городницкий , Александр Сокуров , Борис Стругацкий , Эдита Пьеха , Евгений Шляхто , Владимир Гарюгин , Борис Вишневский , Илья Резник , Санкт-Петербург
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