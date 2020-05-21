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Гагарина после развода лишит мужа недвижимости 

Алиса Селезнёва и ещё 4 32 минуты назад
Гагарина оставит мужа ни с чем
Фото: globallookpress.com
Певица Полина Гагарина, которая, по слухам, собирается разводиться со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, заключила с супругом договор о том, что все имущество остается в ее собственности. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о том, что Гагарина и Исхаков не живут вместе на протяжении уже нескольких месяцев и решили расстаться. Однако официального объявления о разводе пара не делала.
По данным газеты, Гагарина является одной из самых высокооплачиваемых певиц, а Исхаков зарабатывает в 100 раз меньше жены. По информации Forbes, заработки певицы в прошлом году превысили $5 млн Фотограф же получает не более 300-400 тысяч рублей в месяц.
Еще до свадьбы Гагарина купила квартиру в центре Москвы площадью 137 кв.м с огромными панорамными окнами и видом на Кремль.
Кроме того, еще до заключения официального брака в собственности артистки был загородный дом, отмечается в статье.
Уже вместе с мужем Гагарина начала строительство еще одного загородного дома. При этом есть данные, что супруги заключили договор, по которому все, что имеет и приобретает певица — остается только ее собственностью, утверждает издание.
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Шоу-бизнес , Полина Гагарина , Комсомольская правда
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