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Божена Рынска перенесла операцию 

Алиса Селезнёва и ещё 4 51 минуту назад
Рынска перенесла сложную операцию
Фото: Киноафиша
Журналистка Божена Рынска пожаловалась в Facebook, что была вынуждена перенести операцию, так как ее «нагнало эхо битвы за дитя».
«Рамблер» писал, что ранее Божена Рынска в интервью HELLO! рассказала о рождении от суррогатной матери своей дочери Жени. Блогер отметила, что они с сооснователем НТВ Игорем Малашенко мечтали о ребенке несколько лет, однако на свет дочь появилась только после смерти своего отца.
«Мы долгое ЭКО друг друга. Лежу в больнице после операции (и близко не пластической). Эхо битвы за дитя нагнало. А рядом нет мужа. Нет Игоря. Так бы он сидел рядом с компьютером, и я с компьютером, тюкали бы, переглядываясь. Он бы просил мне кофе с молоком, зная, что это мой наркотик. И я бы всем телом, даже свежей раной, чувствовала бы его любовь», — рассказала она.
Рынска назвала самым ужасным одиночеством то, что «в больнице с ней нет любимого человека».
Пользователи соцсети призвали журналистку «держаться» и скорее выздоравливать, напомнив, что ей теперь есть ради кого жить.
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Шоу-бизнес , Другое , Игорь Малашенко , НТВ
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