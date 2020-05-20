Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой 

Максим Галкин записал гимн самоизоляции. Популярный артист исполнил свою версию арии Мистера Икс, в ироничной форме поведав о всех трудностях режима вынужденного заточения. В том числе юморист пожаловался на треснувший диван как результат переедания.

В съемках видео Галкина, размещенного на его странице в Instagram, приняла участие и его звездная супруга. В сцене, посвященной разлуке с близкими, Алла Борисовна стоит на балконе и протягивает к своему возлюбленному облаченные в черные перчатки руки. А в конце композиции Галкин предстает в образе летучей мыши, по-видимому, намекая на происхождение причины всеобщей изоляции.