В сети появилось фото поцелуя Фомина и Кудрявцевой 

Таким образом артист поздравил телеведущую с днем рождения.

В день 49-летия подруги Фомин выставил на всеобщее обозрения два снимка: на одном они запечатлены с Кудрявцевой на одном из торжественных мероприятий просто стоящими рядом друг с другом, на втором — слившимися в жарком поцелуе.

«Лера, дорогая, с днем рождения! Любви! Счастья тебе и твоей семье! Успехов! Сумасшедших рейтингов твоим телепроектам!» — подписал фото певец (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред).