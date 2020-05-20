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В сети появилось фото поцелуя Фомина и Кудрявцевой 

Павел Тиунов 37 минут назад
В сети появилось фото поцелуя Фомина и Кудрявцевой
Фото: РИА Новости
Певец Митя Фомин опубликовал в сториз на своей странице Instagram фотографию страстного поцелуя с Лерой Кудрявцевой.
Таким образом артист поздравил телеведущую с днем рождения.
В день 49-летия подруги Фомин выставил на всеобщее обозрения два снимка: на одном они запечатлены с Кудрявцевой на одном из торжественных мероприятий просто стоящими рядом друг с другом, на втором — слившимися в жарком поцелуе.
«Лера, дорогая, с днем рождения! Любви! Счастья тебе и твоей семье! Успехов! Сумасшедших рейтингов твоим телепроектам!» — подписал фото певец (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред).
Ранее, как сообщал «Рамблер», российский киноактер Александр Петров рассказал СМИ, какой поцелуй на съёмочной площадке ему удался лучше всех. По словам артиста, больше всего ему понравилось целоваться с актрисой Марией Ароновой в одном из эпизодов фильма «Лёд-2». Он назвал сцену высшим проявлением романтики.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Мария Аронова , Александр Петров , Митя Фомин , Лера Кудрявцева
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