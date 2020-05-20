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«Пугаете»: муж Гагариной оставил таинственное сообщение 

Алиса Селезнёва и ещё 3 9 минут назад
Муж Полины Гагариной прервал молчание
Фото: globallookpress.com
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прервал в Instagram молчание на фоне слухов о разводе и напугал поклонников странной фразой.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о том, что Гагарина и Исхаков не живут вместе на протяжении уже нескольких месяцев и решили расстаться. Однако официального объявления о разводе пара не делала.
Исхаков на фоне слухов о разводе выложил в соцсетях фотографию подмигивающей пожилой женщины, сопроводив ее подписью, удивившей поклонников.
«Графиня изменившимся лицом бежит к пруду», — написал он.
В комментариях пользователи соцсети принялись гадать, что же означает эта фраза.
«Такой тонкий намек. Интересно, что означает? Хотя я примерно догадываюсь)», — написала anjuta_rus_26.
«Это о Полине?» — поинтересовался andrej.starik.
Однако часть комментаторов вспомнила, что эта фраза была использована в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок», а также была частью телеграммы, посланной журналистом после того, как жена Льва Толстого, узнав, что муж ушел от нее после 48 лет совместной жизни, попыталась утопиться в пруду.
«Дмитрий, что вы нас пугаете! Это же известная фраза — жена Толстого пыталась утопиться, когда он ее бросил…», — напомнил пользователь с ником i___m___happy___.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Лев Толстой , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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