Муж Полины Гагариной прервал молчание

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о том, что Гагарина и Исхаков не живут вместе на протяжении уже нескольких месяцев и решили расстаться. Однако официального объявления о разводе пара не делала.

Исхаков на фоне слухов о разводе выложил в соцсетях фотографию подмигивающей пожилой женщины, сопроводив ее подписью, удивившей поклонников.

«Графиня изменившимся лицом бежит к пруду», — написал он.

В комментариях пользователи соцсети принялись гадать, что же означает эта фраза.

«Такой тонкий намек. Интересно, что означает? Хотя я примерно догадываюсь)», — написала anjuta_rus_26.

«Это о Полине?» — поинтересовался andrej.starik.

Однако часть комментаторов вспомнила, что эта фраза была использована в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок», а также была частью телеграммы, посланной журналистом после того, как жена Льва Толстого , узнав, что муж ушел от нее после 48 лет совместной жизни, попыталась утопиться в пруду.