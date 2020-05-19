Варнава встретила любовь 

Юмористка Екатерина Варнава встретила свою любовь за кулисами телешоу «Танцы со звездами».
Об этом, как сообщает «Телепрограмма», заявил журналист Андрей Малахов.
Варнава, как сообщал «Рамблер», известна как участница комедийного шоу «Камеди вумен» (Comedy Woman) на телеканале ТНТ. В настоящее время она принимает участие в танцевальном телешоу «Танцы со звездами» на канале «Россия». Партнером юмористки является танцор и хореограф Денис Тагинцев.
Ведущим 11 сезона программы является Малахов. В ходе последнего выпуска он заявил, что Варнава встретила свою любовь за кулисами «Танцев со звездами».
«Мне рассказали новость, и я не могу сдержаться, хотя бью себя по губам», — сообщил он.
Варнава подтвердила слова Малахова и сообщила, что сама рассказала ему эту новость. Ни она, ни журналист не назвали имя ее возлюбленного.
Член жюри «Танцев со звездами» танцовщик и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что знает имя этого человека, но также не назвал его. При этом он намекнул Варнаве на свадьбу — потребовал от нее салатов.