Ребенок от Клявера и дочь в реанимации: тайны Евы Польны 

В день 45-летия бывшей солистки группы «Гости из будущего» Евы Польны журнал Starhit опубликовал большую статью о певице, в которой собрал самые заметные факты о ней, до определенного момента не известные широкой публике. Ниже — подробности о распаде некогда очень популярного коллектива и детали личной жизни артистки.

Ева Польна (урожденная Польная) появилась на свет в Ленинграде в 1975 году. Её отец — военный врач, мама — инженер-технолог. Девочка росла прилежным и сообразительным ребенком, отлично училась в школе, мечтала стать космонавтом. Затем получила специальность библиотекаря-библиографа, но, завершив обучение, посвятила всю себя музыке. Её певческая карьера началась с бэк-вокала в группе «А-2» и выступлений в небольших петербургских клубах. В 1996 году Ева познакомилась с Юрием Усачевым , с которым впоследствии создала группу «Гости из будущего».

Примечательно, что первый альбом коллектива в жанре джангл не снискал необходимого отклика от аудитории. Зато, переключившись на поп-музыку, артисты покорили слушателя. За короткое время группа стала очень популярна в России и странах СНГ. В 2009 году «Гости из будущего» распались, а Польна ушла в сольное плавание.

«Мы продержались 11 лет. Расстались как близкие люди. (Я) поняла, что мне не нужен некий абстрактный партнер, потому что я тяну все на себе», — приводит издание слова Польны.

Сегодня певица причисляет себя к инди-артистам, но признается, что до сих пор пишет поп-музыку. При этом Польна оставляет себе место «вне общего российского музыкального потока».

Личная жизнь артистки насыщенна не меньше, чем ее профессиональная карьера несмотря на то, что Польна до сих пор официально свободна и никогда не была замужем. Ей приписывали роман с Усачевым, однако певица всегда подчеркивала, что с партнером по музыкальной группе ее всегда связывали исключительно дружеские отношения.

Ходили слухи о связи с певцом Шурой, но и эта информация была использована в качестве пиара коллектива. В 2005 году на свет появилась старшая дочь Польны — Эвелин. Сведений о том, кто мог быть отцом ребенка долгое время не было. Лишь в 2012 году экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер признался, что певица родила дочь от него. Артист объявил об этом на многомиллионную аудиторию в одном из популярных ток-шоу, чем вызвал негодование Евы Польны, которая старалась

держать эту информацию в секрете. У певицы есть вторая дочь от предпринимателя Сергея Пильгуна. В настоящее время певица хорошо общается с обоими мужчинами, которые активно участвуют в воспитании своих дочерей.

В 2019 году в СМИ появилась информация о том, что Эвелин попала в реанимацию. Польна рассказала, что у её 14-летней дочери случился тяжелый приступ астмы: ребенок забыл вовремя принять лекарство. Врачи сутки боролись за жизнь подростка. В результате всё обошлось.

Сегодня Ева Польна придерживается режима самоизоляции, но не перестает трудиться: она пишет новые песни и рисует картины. Скорее всего и свой 45-й день рождения артистка проведет дома в кругу семьи.