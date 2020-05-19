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Михаил Боярский устроился шофером на время самоизоляции 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
Михаил Боярский нашел подработку в самоизоляции
Фото: ТАСС
Знаменитый киноактер Михаил Боярский накануне стал гостем утреннего эфира с Ариной Шараповой на радио "Комсомольская правда". 70-летний артист не стал жаловаться на отсутствие работы, предпочитая посвящать каждую минуту самоизоляции любимому семейству. Сейчас Боярский находится с женой и внуками на своей даче в пригороде Санкт-Петербурга, благодаря Бога за вынужденный отпуск.
"Я чувствую себя замечательно! Мне так нравится, что я не по своей воле не работаю… Ведь всю жизнь я вкалывал, как тысяча китайцев, у меня расписание висело на стенке — завтра в Москву, послезавтра в Киев, потом Тбилиси, потом Красноярск. Спектакль, запись песен, запись телепередачи, концерты. А сейчас пустой лист, ничего!
И меня это так радует. Потому что я нахожусь среди 12 человек, у нас на участке, на даче, 12 малышей.. Я с удовольствием вожусь с моим годовалым внуком, он говорит уже «мама» и «папа», скоро скажет «деда» — и тогда я буду абсолютно счастлив!" — рассказывает Михаил Боярский.
Заботливый дедушка с радостью готовит для любимых внуков простую, но вкусную домашнюю еду. По словам артиста, он самолично жарит для ребят картошку и готовит вкусный плов на природе. Вместе с тем, Боярский похвастался, что нашел все же для себя работу даже в условиях карантина!
"Я пока еще сам передвигаюсь нормально, на руках ношу внуков своих, хожу в магазин, в аптеку. И работаю шофером — вожу Ларису, мою жену, в театр и обратно…
Ее театр работает: записывают на пленку спектакли, рассказы, стихи… Хотя все эти "онлайны" для меня непонятны и не нужны", — рассказал актер.
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Комментарии 9
Шоу-бизнес , Арина Шарапова , Михаил Боярский , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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