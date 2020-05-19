Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева объяснила, почему люди с ожирением входят в группу риска во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в инстаграме.

Малышева напомнила, что ожирение часто приводит к диабету и люди с этим заболеванием также особенно уязвимы перед COVID-19. По ее словам, у таких пациентов вирус часто протекает в тяжелой форме.

Врач пояснила, что жировые отложения становятся источником воспаления в организме. По ее словам, вирус "расселяется" именно в этих клетках.

"Люди с ожирением имеют вялотекущее воспаление, на которое садится коронавирус и начинает этих людей убивать", — отметила она.

Кроме того, у людей с лишним весом резко снижен иммунитет, добавила Малышева. Она пояснила, что у таких пациентов белые клетки крови не могут эффективно выполнять защитную функцию, а лишняя глюкоза "засахаривает" основные белки иммунитета. Именно из-за этого иммунная система не может справиться с коронавирусом, подчеркнула телеведущая.

"Поэтому люди с ожирением и диабетом страдают больше других. У них настолько тяжело течет инфекция, что сегодня в нашем федеральном эндокринологическом центре создано специальное отделение, куда со всей Москвы собирают этих тяжелейших пациентов", — заявила она.

Малышева отметила важность сознательного потребления пищи, так как при переедании люди "роют себе могилу ложкой и вилкой".

"Вам придется поговорить с собой и сказать себе простую вещь: "Я должен остановиться", — обратилась она к подписчикам.

По словам Малышевой, во время изоляции женщинам нужно потреблять не более 1200 калорий, а мужчинам не более 1500.

"Иначе коронавирус, при котором в целом смертность очень низкая, для вас окажется смертельной инфекцией", — заключила она.

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. Согласно данным организации, в мире заражены уже почти 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч умерли.

В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 299 941 человека, из них 76 130 выздоровели, 2837 пациентов скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.