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Россияне встали на сторону Тарасовой в конфликте с Родниной 

Лера Букина 26 минут назад
Россияне встали на сторону Тарасовой в конфликте с Родниной
Фото: ТАСС
59% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, встали на сторону заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в ее конфликте с экс-фигуристкой Ириной Родниной. По их мнению, замечания, сделанные Тарасовой в адрес Родниной, были справедливыми.
31% опрошенных решили остаться в стороне от их спора.
Однако 10% россиян все-таки вступились за Роднину.
«Уж очень агрессивно Тарасова себя ведет», — подчеркнули участники.
Всего в опросе приняли участие 13744 человека.
Конфликту между звездами российского спорта — тренером Татьяной Тарасовой и фигуристкой Ириной Родниной уже много-много лет.
Роднина не может забыть сложный характер Тарасовой, та, в свою очередь, считает, что именно она вырастила из Ирины великую фигуристку, отплатившую впоследствии неблагодарностью.
Сейчас дело уже дошло до взаимных оскорблений.
Несколько дней назад Тарасова вспомнила как жестоко, по ее мнению, Роднина поступила с хореографом Еленой Черкасской.
«Она тогда с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. И Ира ее отправила на соревнования в Австралию. Я сказала: «Лена, ты что? Ты чем-то больна очень серьезно. Очень тебя прошу, приезжай в Америку и на следующий день делай КТ, ты на грани». Она мне позвонила через день и сказала: «Тань, у меня последняя стадия рака, и мне дали самое большее месяц на то, чтобы я улетела в Москву», — цитирует слова Татьяны Анатольевны СтарХит.
Но Ирина Роднина высказала свое видение давней истории.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Роднина , Татьяна Тарасова
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