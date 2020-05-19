Актер рассказал о пьяной драке со Шнуровым 

Актер Алексей Шевченков заявил, что однажды подрался с музыкантом Сергеем Шнуровым. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека», выпуск опубликован на YouTube.

По словам Шевченкова, во время рабочей поездки в Златоуст он оказался в одной гостинице со Шнуровым. Актер был нетрезв и решил познакомиться с музыкантом, что привело к драке.

Актер заявил, что Шнуров разбил бутылку шампанского о его голову. Позже они вспоминали этот инцидент с улыбкой.

«Даже не помню, как нас разняли. На следующий день мы продолжили съемку. Через полгода мы снова встретились. <…> «Хорошо, что ты не помер, а я не сел», — так мы сказали друг другу», — вспомнил он.