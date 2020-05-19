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Актер рассказал о пьяной драке со Шнуровым 

Мария Иванова 46 минут назад
Актер рассказал о пьяной драке со Шнуровым
Фото: скриншот
Актер Алексей Шевченков заявил, что однажды подрался с музыкантом Сергеем Шнуровым. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека», выпуск опубликован на YouTube.
По словам Шевченкова, во время рабочей поездки в Златоуст он оказался в одной гостинице со Шнуровым. Актер был нетрезв и решил познакомиться с музыкантом, что привело к драке.
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Актер заявил, что Шнуров разбил бутылку шампанского о его голову. Позже они вспоминали этот инцидент с улыбкой.
«Даже не помню, как нас разняли. На следующий день мы продолжили съемку. Через полгода мы снова встретились. <…> «Хорошо, что ты не помер, а я не сел», — так мы сказали друг другу», — вспомнил он.
Как сообщал «Рамблер», Шевченков прославился благодаря ролям в фильмах «Мама», «Ворошиловский стрелок», сериалах «Есенин» и «Иван Грозный».
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Шоу-бизнес , Алексей Шевченков , Иван Грозный
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