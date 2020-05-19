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Звезда «Уральских пельменей» засветил себя без штанов 

Павел Тиунов 1 час назад
Звезда «Уральских пельменей» засветил себя без штанов
Фото: РИА Новости
Участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев выложил на своей странице в Instagram, в котором «случайно» предстал перед подписчиками без штанов. Поклонники юмориста раскусили замысел артиста, который таким образом прорекламировал новую рубрику в программе «Дома с Пельменями».
Пост был опубликован 19 мая. В видео Исаве появился в строгом костюме, белой рубашке и галстуке. Юморист сначала поздоровался со зрителями и заявил, что продолжается съёмка программы «Дома с Пельменями». Затем он сделал несколько шагов назад, показав, что ниже пояса одет в короткие шорты. При этом артист будто спохватился и бросился обратно к телефону.
«Ой, это что?! Видео что ли?!» — недоуменно произнес «пельмень».
Подписчики юмориста бурно отреагировали на его шутку. При этом многие заметили нелогичность в поведении Исаева.
«Нет, это говорящая фотография», — ответила на вопрос артиста пользовательница под ником _lkondratyeva (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Странная реакция! «Ой это, что видео», разве, когда делают фото здороваются « Добрый день дорогие друзья…», — поддержал artemenkofedor.
«Хорошие ножки… спортивные», — уловила посыл mar_ivanna1973.
Пользователи пришли к выводу, что таким образом Исаев прорекламировал свой новый проект. В подписи к посту юморист отметил, что в рамках программы «Дома с Пельменями» скоро выйдет в эфир новая рубрика «Новости из первых УСТ».
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Шоу-бизнес , Сергей Исаев
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