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Татьяну Васильеву обокрали во время теста на коронавирус 

Павел Тиунов 7 минут назад
У актрисы Татьяны Васильевой в процессе домашнего забора биологического материала на коронавирус исчез телефон. Об этом в сториз на своей странице в Instagram рассказала невестка артистки Мария Болонкина.
По ее словам, накануне актрисе позвонили якобы медики, которые заявили о необходимости очередного забора анализов. В случае Васильевой забор материала стал уже третьим по счету. Болонкина подчеркнула, что пришли две девушки, уже обутые в бахилы.
«Они очень странно брали сам тест, потому что мазок берется.. очень глубоко залезают, а сегодня взяли очень быстро и неумело», — отметила девушка.
Она добавила, что Васильева оставила девушек на 30 секунд одних в комнате, чтобы принести полис, а в результате после их ухода обнаружила пропажу телефона.
«Будем разбираться, кто приходил, кто были эти люди, и писать заявление в полицию», — резюмировала Болонкина.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Татьяна Васильева ушла из больницы, не дождавшись результатов теста на коронавирус. В начале мая у актрисы появились симптомы заражения инфекцией: повышенная температура, кашель и «странное жжение в глазах». Артистке поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и прописали домашнее лечение.
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Шоу-бизнес , Видео , Мария Болонкина , Татьяна Васильева
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