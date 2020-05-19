По ее словам, накануне актрисе позвонили якобы медики, которые заявили о необходимости очередного забора анализов. В случае Васильевой забор материала стал уже третьим по счету. Болонкина подчеркнула, что пришли две девушки, уже обутые в бахилы.

«Они очень странно брали сам тест, потому что мазок берется.. очень глубоко залезают, а сегодня взяли очень быстро и неумело», — отметила девушка.

Она добавила, что Васильева оставила девушек на 30 секунд одних в комнате, чтобы принести полис, а в результате после их ухода обнаружила пропажу телефона.

«Будем разбираться, кто приходил, кто были эти люди, и писать заявление в полицию», — резюмировала Болонкина.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Татьяна Васильева ушла из больницы, не дождавшись результатов теста на коронавирус. В начале мая у актрисы появились симптомы заражения инфекцией: повышенная температура, кашель и «странное жжение в глазах». Артистке поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и прописали домашнее лечение.