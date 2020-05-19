Новые выпуски «Бесогон-ТВ» отныне будут транслироваться только в YouTube, заявил ТАСС режиссер Никита Михалков . По его словам, «Россия-24» отказалась выпускать в эфир еще одну программу о чипировании.

Известно, что 22 мая в YouTube будет опубликован выпуск, в котором Михалков обсуждает реакцию зрителя на предыдущую программу «Бесогон-ТВ». В нашумевшей передаче, как сообщал «Рамблер», режиссер рассказал, что американский миллиардер Билл Гейтс под видом вакцинации от коронавируса планирует вживлять жителям Земли чипы, и, как следствие, контролировать их. Выпуск не был показан на «России-24».

Сегодня стало известно, что новая программа о чипировании также не выйдет в эфир. В результате Михалко заявил, что не может выпускать «Бесогон-ТВ» вместе с телеканалом.

«Значит, будем выпускать нашу программу в интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии», — отметил режиссер.

По данным пресс-службы Михалкова, новый выпуск «Бесогон-ТВ» будет называться «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».