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Жена Венцеслава пыталась покончить с собой из-за измены 

Павел Тиунов 1 час назад
Жена Венцеслава пыталась покончить с собой из-за измены
Фото: Instagram
Супруга бывшего участника телешоу «Дом-2» Венцеслава Венгржановского пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщает Starhit. Девушка по имени Дарья до сих пор не может пережить измену мужа.
20 марта, как сообщал «Рамблер», Венцеслав Венгржановский сыграл свадьбу со своей возлюбленной. Однако торжество было омрачено появлением на празднике любовницы экс-звезды «Дома-2», которая заявила, что беременна от жениха. Дарья убежала с собственной свадьбы в слезах.
Известно, что долгое время девушка не отвечала на звонки, поскольку получила доказательства измены мужа. Она также хотела расторгнуть брак с Венгржановским, однако разводу помешали ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. Накануне Венцеслав заявил, что Дарья пыталась совершить суицид, однако вовремя прибывшие медики, которых вызвали родственники девушки, сумели ее спасти.
«Сейчас ее жизни ничего не угрожает, но я даже не хочу вспоминать те подробности и ужасы, которые нам пришлось пережить», — цитирует издание слова шоумена.
Мать Дарьи сейчас планирует отправить дочь на лечение в клинику неврозов.
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Шоу-бизнес , StarHit
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