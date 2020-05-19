«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов

Поклонники Надежды Бабкиной восхитились её цветущим видом, увидев певицу на свежих снимках. Артистка перенесла тяжёлую болезнь, её вводили в искусственную кому, подключали к ИВЛ, она месяц провела на больничной койке.
Сейчас Бабкина оправилась от болезни и готова выйти на площадку «Модного приговора». Поклонники отметили, что 70-летняя артистка выглядит превосходно, несмотря на перенесённое заражение коронавирусом.
Фанаты отметили, что певица — «неиссякаемый источник энергии», назвали её «боевой женщиной», которую не остановить и отметили, что артистка стала «ещё краше». «Надежда, вы снова в строю?! Волшебство не иначе», написали поклонники Бабкиной в соцсетях. Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Надежда Бабкина, 31 день находившаяся между жизнью и смертью из-за коронавирусной инфекции, сильно похудела. Об этом рассказал её коллега Александр Васильев.