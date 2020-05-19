Гудков заманил Николаева в одну из саун Москвы 

Гудков, как сообщал «Рамблер», — соведущий телешоу «Вечерний Ургант». Несколько лет назад в эфире программы был показан клип, пародирующий хит рэперов Федука и Элджея «Розовое вино». В нем снялись многие знаменитости, в том числе Николаев.

Действие клипа разворачивалось главным образом в сауне. На днях Гудков рассказал, что это была самая ужасная сауна Москвы, и ему до сих пор стыдно, что он привел туда Николаева, Народного артиста России.

«У него гримерка была в номере с кроватью, где обычно проводят интимные встречи!» — сообщил комик.

Также он рассказал, что после окончания съемок Николаев настоял на том, чтобы их участники выпили с ним. Его водитель принес покерный чемоданчик с бутылкой виски и несколькими стаканами внутри. Гудков захмелел сразу, так как в тот день ничего не ел.

В апреле Гудков в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» заявил, что жестко влюблен и уже сделал своей девушке предложение. Он не назвал ее имя. По данным средств массовой информации, ею может быть 33-летняя уроженка Риги Александра Гагаринская.