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Гудков заманил Николаева в одну из саун Москвы 

Артём Кульша и ещё 1 28 минут назад
Гудков заманил Николаева в одну из саун Москвы
Фото: globallookpress.com
Комик Александр Гудков привел певца Игоря Николаева в самую ужасную сауну Москвы. Об этом, как сообщает «СтарХит», он рассказал сам.
Гудков, как сообщал «Рамблер», — соведущий телешоу «Вечерний Ургант». Несколько лет назад в эфире программы был показан клип, пародирующий хит рэперов Федука и Элджея «Розовое вино». В нем снялись многие знаменитости, в том числе Николаев.
Действие клипа разворачивалось главным образом в сауне. На днях Гудков рассказал, что это была самая ужасная сауна Москвы, и ему до сих пор стыдно, что он привел туда Николаева, Народного артиста России.
«У него гримерка была в номере с кроватью, где обычно проводят интимные встречи!» — сообщил комик.
Также он рассказал, что после окончания съемок Николаев настоял на том, чтобы их участники выпили с ним. Его водитель принес покерный чемоданчик с бутылкой виски и несколькими стаканами внутри. Гудков захмелел сразу, так как в тот день ничего не ел.
В апреле Гудков в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» заявил, что жестко влюблен и уже сделал своей девушке предложение. Он не назвал ее имя. По данным средств массовой информации, ею может быть 33-летняя уроженка Риги Александра Гагаринская.
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Александр Гудков , Москва
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