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Появилось фото Аллегровой без макияжа 

Артём Кульша 8 минут назад
Появилось фото Аллегровой без макияжа
Фото: РИА Новости
Певица Ирина Аллегрова без макияжа и белокурых локонов совсем не выглядит шальной императрицей. Об этом сообщает «СтарХит».
Шальная императрица, как сообщал «Рамблер», — слова из песни Аллегровой «Императрица» и прозвище певицы. На днях ее друг артист Александр Богданович опубликовал в социальных сетях архивную фотографию, на которой Аллегрова запечатлена не в сценическом образе — без макияжа и рыжей, а не блондинкой.
Богданович не упомянул, когда именно снимок был сделан, но упомянул — что в Майами. Там Аллегрова владела недвижимостью до тех пор, пока не продала ее несколько лет назад.
На фотографии, опубликованной Богдановичем, Аллегрова стоит рядом с мужчиной и женщиной, на ней — черный топ французского бренда «Сен Лоран» (Saint Laurent), белые штаны или шорты, серьги, кольцо, браслет, а на плече — белая сумка.
«Фотография быстро разлетелась в Сети, и пользователи отметили, что для своих лет Аллегрова прекрасно выглядит. "Спортсменка и красавица", — пишут поклонники», — сообщает «СтарХит».
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Шоу-бизнес , Ирина Аллегрова , StarHit
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