Появилось фото Аллегровой без макияжа 

Певица Ирина Аллегрова без макияжа и белокурых локонов совсем не выглядит шальной императрицей. Об этом сообщает «СтарХит»

Шальная императрица, как сообщал «Рамблер», — слова из песни Аллегровой «Императрица» и прозвище певицы. На днях ее друг артист Александр Богданович опубликовал в социальных сетях архивную фотографию, на которой Аллегрова запечатлена не в сценическом образе — без макияжа и рыжей, а не блондинкой.

Богданович не упомянул, когда именно снимок был сделан, но упомянул — что в Майами. Там Аллегрова владела недвижимостью до тех пор, пока не продала ее несколько лет назад.

На фотографии, опубликованной Богдановичем, Аллегрова стоит рядом с мужчиной и женщиной, на ней — черный топ французского бренда «Сен Лоран» (Saint Laurent), белые штаны или шорты, серьги, кольцо, браслет, а на плече — белая сумка.