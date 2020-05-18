«Может задохнуться»: Борисова предупредила Волочкову

Вчера, как сообщал «Рамблер», Борисова стала одной из героинь нового выпуска шоу «Ты не поверишь!». В ходе него она заявила, что Волочкова давно пропила свои честь и достоинство.

«Она — алкоголик, зависимый человек», — убеждена телеведущая.

Она назвала лицо танцовщицы все время красным и опухшим, заявила о наличии у той мешков под глазами и назвала причиной этого злоупотребление спиртными напитками.

По словам Борисовой, Волочкова постоянно пьет для настроения, но никогда не признает это проблемой, а будет продолжать врать, что пьет бокал вина в неделю.

Телеведущая допустила, что в скором времени балерина может, к примеру, пойти пьяной в сауну, поджечь там веточку и задохнуться. В этой связи она выразила уверенность, что Волочковой следует принять какое-то решение в ближайшее время.