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Молодая жена Макаревича рассказала, как переживает разлуку с мужем 

News.ru и ещё 2 31 минуту назад
Макаревич живет в разлуке с молодой женой
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Молодая жена Макаревича Эйнат Кляйн не успела приехать к мужу до закрытия границ и осталась в Израиле. Девушка, которая моложе своего избранника на 30 лет, несколько лет назад училась на факультете журналистики в Киеве, после чего вновь вернулась на родину.
С супругом 36-летняя израильтянка общается только при помощи соцсетей. О личной жизни она говорить не хочет, сообщает «Собеседник», журналистам которого удалось связаться с молодой женой Макаревича.
Эйнат Кляйн рассказала, что любит путешествовать, к слову, с лидером «Машины времени» она познакомилась во время поездки в Эфиопию. Женщина занимается туристическим бизнесом, но в период пандемии занялась продажей вин. Она хорошо говорить по-русски, хоть и с акцентом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Андрей Макаревич пояснил, почему он скрыл свою четвёртую свадьбу от публики. Он женился ещё в декабре прошлого года, но общественность узнала об этом только в конце апреля из интервью на Радио Свобода.
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Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , ИД "Собеседник" , радио "Свобода" , Израиль , Киев
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