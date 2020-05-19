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Макаревича разлучили с молодой женой 

Мария Иванова и ещё 4 31 минуту назад
Макаревич живет в разлуке с молодой женой
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Музыкант Андрей Макаревич во время пандемии коронавируса оказался разлучен со своей четвертой женой Эйнат Кляйн. «Собеседник» поговорил с женщиной и попросил ее рассказать об отношениях на расстоянии, но она комментировать ситуацию не стала.
Издание отмечает, что Кляйн живет в Израиле, она не успела вылететь в Россию до закрытия границ.
«Я очень уважаю труд журналистов, я и сама в прошлом журналист, но считаю, что наша личная жизнь с Андреем должна оставаться личной, как это и было до недавнего времени», — заявил Кляйн.
Как писал «Рамблер», 66-летний Макаревич женат на 36-летней Кляйн с декабря 2019 года. СМИ называли ее журналисткой, фотографом и гидом.
По данным «Собеседника», Эйнат много путешествовала, выучила пять языков, интересовалась культурой Эфиопии и писала для журналов о путешествиях. Она создала свою туристическую компанию, предлагающую эксклюзивные туры, в одном из них она познакомилась с Макаревичем.
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Шоу-бизнес , Другое , Андрей Макаревич , ИД "Собеседник"
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