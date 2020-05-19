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Сати Казанова заболела 

WomanHit.ru и ещё 2 48 минут назад
Сати Казанова заболела
Фото: Instagram
Известная певица Сати Казанова сейчас находится в родной Кабардино-Балкарской республике — в гостях у родителей. На днях она сообщила о том, что заболела, и попросила посоветовать ей эффективные средства для борьбы с простудными заболеваниями. Артистка утверждает, что симптомы опасного коронавируса у нее отсутствуют.
«Уж не знаю, что за вирус, но он скосил и маму, и сестру, и меня. (Симптомы не похожи на covid). А пока литрами пью имбирь/куркума/лимон/шиповник. Хорошая новость в том, что остаюсь с родителями ещё на 3 дня» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала фотографию звезда.
Поклонники в комментариях сразу начали советовать наиболее действенные средства в борьбе с болезнью и желать Казановой скорейшего выздоровления. Певица Анна Семёнович тоже не осталась в стороне и оставила лаконичный комментарий: «Выздоравливай», который дополнила виртуальным поцелуем.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Коронавирус , Сати Казанова , Анна Семенович , Кабардино-Балкарская Республика
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