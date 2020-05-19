Стало известно местонахождение драгоценностей Началовой 

Ювелирные украшения Юлии Началовой, скончавшейся в прошлом году, до сих пор хранятся у ее представительницы Анны Исаевой сообщает издание Dni.ru.

Пиарщица сама призналась в этом в разговоре с журналистами.

Началова была самой известной клиенткой Исаевой. Певица в шутку называла свою представительницу «сестричкой» и нередко дарила ей подарки. Например, у Исаевой до сих пор хранятся четыре дорогих кольца, которые артистка ей когда-то презентовала.

«Особенно мне нравится кольцо из белого золота с россыпью мелких бриллиантов и кисточкой — его можно и как кулон носить. Есть и яркое желтое, летнее кольцо», — перечислила пиарщица.

Ранее, как сообщал «Рамблер», неизвестный мужчина оставил тысячу роз на могиле Началовой. Об этом СМИ сообщили посетители Троекуровского кладбища, где похоронена звезда. По их словам, молодой человек приехал с водителем и начал выгружать из машины розы: примерно около тысячи штук. После этого он заплакал и бросился с причитаниями на могилу.