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Стало известно местонахождение драгоценностей Началовой 

Павел Тиунов и ещё 3 1 час назад
Стало известно местонахождение драгоценностей Началовой
Фото: соцсети
Ювелирные украшения Юлии Началовой, скончавшейся в прошлом году, до сих пор хранятся у ее представительницы Анны Исаевой, сообщает издание Dni.ru.
Пиарщица сама призналась в этом в разговоре с журналистами.
Началова была самой известной клиенткой Исаевой. Певица в шутку называла свою представительницу «сестричкой» и нередко дарила ей подарки. Например, у Исаевой до сих пор хранятся четыре дорогих кольца, которые артистка ей когда-то презентовала.
«Особенно мне нравится кольцо из белого золота с россыпью мелких бриллиантов и кисточкой — его можно и как кулон носить. Есть и яркое желтое, летнее кольцо», — перечислила пиарщица.
Ранее, как сообщал «Рамблер», неизвестный мужчина оставил тысячу роз на могиле Началовой. Об этом СМИ сообщили посетители Троекуровского кладбища, где похоронена звезда. По их словам, молодой человек приехал с водителем и начал выгружать из машины розы: примерно около тысячи штук. После этого он заплакал и бросился с причитаниями на могилу.
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Шоу-бизнес , Анна Исаева , Дни.Ру
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