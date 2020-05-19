«Сестричка» Началовой хранит ее золото и бриллианты 

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева поделилась воспоминаниями о певице. Она работали вместе с 1998 года. Исаева и Началова дружили. После смерти артистки ее пиар-директор заявила, что Началова ее называла своей «сестричкой».

Исаева уверяет, что часто видит Началову во сне. Ее слова приводят журналисты КП. Как оказалось, в доме пиар-директора есть немало вещей, которые когда-то принадлежали певице. Например, четыре дорогих кольца. Есть даже экземпляр с бриллиантами. Исаева утверждает, что это подарок.

Родители Началовой просят Исаеву отвечать на все неудобные вопросы. Им все еще трудно говорить о своей покойной дочери. Родственники певицы редко дают интервью. Они выпустили книгу о Началовой и уже раздарили многие знаковые вещи из ее гардероба.

Началова скончалась в марте прошлого года. Ей было 39 лет. Артистка теряла популярность, но после смерти буквально из ниоткуда образовалась толпа ее поклонников. На могиле у певицы почти всегда аншлаг — Юлию многие искренне считают святой и приходят на место ее упокоения решать свои проблемы со здоровьем. Этот факт сильно огорчает ее близких.