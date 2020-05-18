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Ксения Собчак обратилась к Дональду Трампу с просьбой 

Teleprogramma.pro 28 минут назад
«Меня зовут Ксюша»: Собчак обратилась к Трампу
Фото: Instagram
Телеведущая просит уволить сотрудника пресс-службы Белого Дома, опубликовавшего в соцсетях сообщение о победе США над нацизмом в недостоверной форме.
«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша. Я живу в Москве. Москва — столица России. В прошлом моя страна называлась Советским Союзом», — обратилась Собчак к президенту США на английском языке.
Далее Ксения напомнила число погибших советских граждан во время Великой Отечественной Войны. По разным данным, погибли от 28 до более чем 40 миллионов человек.
Ксению задел тот факт, что на официальных страницах Белого Дома в социальных сетях назвали только два государства, освободивших мир от фашизма — это США и Великобритания. И ни слова об СССР, чьи солдаты поставили флаг на крыше рейхстага и освободили от оккупации многие страны Европы.
«Может, свободу они принесли не всем, но многим хотя бы сохранили жизни и выпустили людей из Освенцима», — заявила Собчак.
Видео, в котором она настоятельно просит уволить автора, опубликовано на YouTube.
Ранее свое возмущение по данной ситуации уже высказывали многие российские звезды. Тимати, Гарик Харламов, Мария Кожевникова и другие артисты остались недовольны таким отношением к истории. Артисты призвали русскоговорящих пользователей социальных сетей оставлять комментарии для Дональда Трампа. Многие из них посчитали, что это является очередной попыткой американцев переписать историю.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Дональд Трамп , Гарик Харламов , Ксения Собчак , Тимати , Мария Кожевникова , Администрация США , Москва , США
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