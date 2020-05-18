«Меня зовут Ксюша»: Собчак обратилась к Трампу

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«Дорогой Дональд, меня зовут Ксюша. Я живу в Москве. Москва — столица России. В прошлом моя страна называлась Советским Союзом», — обратилась Собчак к президенту США на английском языке.

Далее Ксения напомнила число погибших советских граждан во время Великой Отечественной Войны. По разным данным, погибли от 28 до более чем 40 миллионов человек.

Ксению задел тот факт, что на официальных страницах Белого Дома в социальных сетях назвали только два государства, освободивших мир от фашизма — это США и Великобритания. И ни слова об СССР, чьи солдаты поставили флаг на крыше рейхстага и освободили от оккупации многие страны Европы.

«Может, свободу они принесли не всем, но многим хотя бы сохранили жизни и выпустили людей из Освенцима», — заявила Собчак.

Видео, в котором она настоятельно просит уволить автора, опубликовано на YouTube.