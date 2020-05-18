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Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила 

Вероника Полынина и ещё 1 23 минуты назад
Народная артистка России Татьяна Васильева сообщила об окончании карантина в связи с подозрением на коронавирус, передает ТАСС.
По словам Васильевой, она получила пропуск на передвижение по городу.
«Мне опять пропуск восстановили, значит, я уже могу выходить, я все сроки отсидела», — заявила актриса.
Как сообщал «Рамблер», 2 мая 73-летняя Татьяна Васильева была госпитализирована с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Первый тест на COVID-19 оказался отрицательным. Васильева сделала повторный тест, однако о его результатах ей не рассказали.
Ранее СМИ сообщили, что Татьяну Васильеву могут оштрафовать за «побег» из больницы. Артистка заявила, что в больнице лишь проходила обследование, а лечилась дома, строго соблюдая самоизоляцию.
Шоу-бизнес , Видео , Татьяна Васильева , ИТАР-ТАСС
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