Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила 

По словам Васильевой, она получила пропуск на передвижение по городу.

«Мне опять пропуск восстановили, значит, я уже могу выходить, я все сроки отсидела», — заявила актриса.

Как сообщал «Рамблер», 2 мая 73-летняя Татьяна Васильева была госпитализирована с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Первый тест на COVID-19 оказался отрицательным. Васильева сделала повторный тест, однако о его результатах ей не рассказали.

Ранее СМИ сообщили, что Татьяну Васильеву могут оштрафовать за «побег» из больницы. Артистка заявила, что в больнице лишь проходила обследование, а лечилась дома, строго соблюдая самоизоляцию.