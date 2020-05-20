Телеведущая Ксения Собчак удивилась изменениям в похоронных правилах Санкт-Петербурга , которые введены главным санитарным врачом города Натальей Башкетовой из-за коронавируса. Согласно предписанию, умерших петербуржцев разрешено хоронить только в закрытых гробах.

Кроме того, родственники не имеют возможности проститься с покойным вне зависимости от того, от чего он умер.

Чисто чума, — цитирует «Царьград» комментарий Собчак.

Телеведущая добавила, что пришло время называть вещи своими именами.