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Собчак ошарашена похоронной инициативой Петербурга 

News.ru и ещё 1 22 минуты назад
Телеведущая Ксения Собчак удивилась изменениям в похоронных правилах Санкт-Петербурга, которые введены главным санитарным врачом города Натальей Башкетовой из-за коронавируса. Согласно предписанию, умерших петербуржцев разрешено хоронить только в закрытых гробах.
Кроме того, родственники не имеют возможности проститься с покойным вне зависимости от того, от чего он умер.
Чисто чума, — цитирует «Царьград» комментарий Собчак.
Телеведущая добавила, что пришло время называть вещи своими именами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Курска показал, как хоронят заражённых коронавирусом. Александр Исаков, у которого скончалась бабушка, пожаловался, что родственникам не дают проститься с умершими перед похоронами. По его словам, людей закапывают «бульдозером без родственников за высоким забором, кощунственным образом».
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