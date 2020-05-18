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СМИ раскрыли подробности личной жизни Гагариной 

Павел Тиунов и ещё 3 1 час назад
Полина Гагарина рассталась с мужем
Фото: РИА Новости
Певица Полина Гагарина уже несколько месяцев не живет с мужем, но пока не оформляет развод официально, сообщает издание Super. Информацию косвенно подтвердил супруг артистки фотограф Дмитрий Исхаков.
Журналисты ссылаются, на сведения, полученные от источника из ближайшего окружения Гагариной. Собеседник издания отметил, что пара уже долгое время живет порознь, однако бракоразводный процесс еще не запущен. Сам Дмитрий Исхаков в беседе с сотрудником редакции опровергать информацию о расставании с женой не стал, но заявил, что он до сих пор не разведен.
Еще одно косвенное доказательство журналисты обнаружили в регистрационных данных коммерческой деятельности артистки. До недавнего времени управлением компании «Полина Гагарина», через которую певица ведет свою карьеру, занимался ее муж. Однако в настоящее время в графе «директор» стоит имя и фамилия некой Юлии Экс.
В январе, как сообщал «Рамблер», в СМИ уже появлялись слухи о возможном расставании Гагариной и Исхакова. Тогда в качестве возможного разлада в семье назывался роман фотографа с актрисой Еленой Подкаминской. Журналисты обратили внимание, что певица отписалась от всех аккаунтов мужа в соцсетях. Однако Исхаков тогда заверил поклонников, что у них с женой «все хорошо».
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Шоу-бизнес , Другое , Елена Подкаминская , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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