Полина Гагарина рассталась с мужем

Журналисты ссылаются, на сведения, полученные от источника из ближайшего окружения Гагариной. Собеседник издания отметил, что пара уже долгое время живет порознь, однако бракоразводный процесс еще не запущен. Сам Дмитрий Исхаков в беседе с сотрудником редакции опровергать информацию о расставании с женой не стал, но заявил, что он до сих пор не разведен.

Еще одно косвенное доказательство журналисты обнаружили в регистрационных данных коммерческой деятельности артистки. До недавнего времени управлением компании «Полина Гагарина», через которую певица ведет свою карьеру, занимался ее муж. Однако в настоящее время в графе «директор» стоит имя и фамилия некой Юлии Экс.