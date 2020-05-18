Полина Гагарина рассталась с мужем 

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Полина Гагарина ушла от своего супруга от Дмитрия Исхакова , с которым была счастлива в браке 6 лет. Со слов инсайдера, причиной разрыва стал финансовый вопрос. Каким бы успешным фотографом не был Дмитрий в шоу-бизнесе, Полина Гагарина всё равно оставалась главным кормильцем в семье, хотя Полине — 32, а Дмитрию — 43 года. ⠀По материалам издания SUPER, пара рассталась и не живет вместе уже пять месяцев, расставшись сразу после нового года (поэтому карантин здесь не при чём).

Известно, что Полина уволила бывшего с поста генерального директора, собственного музыкального лейбла, хотя бракоразводный процесс еще не начался.

Полина и раньше намекала на разный уровень заработков своих и мужа, однако каждый раз эту историю сводила к шутке.

«Он мне носит котлеты перед концертом, он мой котлетный муж и меня это устраивает» — однажды призналась Гагарина журналистам во время репетиции своего мостового шоу.

В браке у Полины и Дмитрий родилась общая дочь — Мия.