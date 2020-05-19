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Стали известны подробности развода Гагариной 

Артём Кульша и ещё 56 12 минут назад
Стали известны подробности развода Гагариной
Фото: Instagram
Певица Полина Гагарина и ее муж фотограф Дмитрий Исхаков разъехались еще в 2019 году. Об этом знакомый с Гагариной продюсер рассказал «Комсомольской правде».
Исхаков — второй муж певицы. Они, как сообщал «Рамблер», поженились в 2014 году. В 2017-м у них родилась дочь Мия. Вчера издание «Супер» сообщило, что Гагарина и Исхаков решили расстаться, не живут вместе на протяжении уже нескольких месяцев, но пока не начали бракоразводный процесс.
Кроме того, три недели назад певица уволила мужа с поста генерального директора компании «Полина Гагарина», которой владеет и через которую осуществляет артистическую деятельность.
«Слухи о размолвке Гагариной и Исхакова появились в светской тусовке еще несколько месяцев назад», — сообщает «Комсомольская правда».
Знакомый с артисткой продюсер на условиях анонимности рассказал изданию, что та перестала жить с мужем еще в 2019 году. По его словам, вполне возможно, что причиной расставания является то, что Гагарину напрягала погруженность супруга в ее карьеру.
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Шоу-бизнес , Другое , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина , Комсомольская правда
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