Стали известны подробности развода Гагариной 

Исхаков — второй муж певицы. Они, как сообщал «Рамблер», поженились в 2014 году. В 2017-м у них родилась дочь Мия. Вчера издание «Супер» сообщило, что Гагарина и Исхаков решили расстаться, не живут вместе на протяжении уже нескольких месяцев, но пока не начали бракоразводный процесс.

Кроме того, три недели назад певица уволила мужа с поста генерального директора компании «Полина Гагарина», которой владеет и через которую осуществляет артистическую деятельность.

«Слухи о размолвке Гагариной и Исхакова появились в светской тусовке еще несколько месяцев назад», — сообщает «Комсомольская правда».

Знакомый с артисткой продюсер на условиях анонимности рассказал изданию, что та перестала жить с мужем еще в 2019 году. По его словам, вполне возможно, что причиной расставания является то, что Гагарину напрягала погруженность супруга в ее карьеру.