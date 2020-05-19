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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе 

WomanHit.ru и ещё 43 5 часов назад
Представитель Гагариной высказался о ее о разводе
Фото: Instagram
В Сети накануне появилась информация о том, что звезда российской эстрады Полина Гагарина разводится с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Этот союз просуществовал почти шесть лет.
Спустя некоторое время ситуацию прокомментировал представитель исполнительницы. Собеседник портала «360» сказал, что если артистка захочет сделать заявление, «она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений».
«На данный момент это все, что я могу сообщить», — резюмировал источник. Исхаков также сказал, что не в курсе расставания с супругой. При этом ранее, в разговоре с другим изданием, он не стал опровергать слухи о том, что расстался с Гагариной, однако подчеркнул, что официального расторжения брака у них пока не было.
18 мая СМИ писали что 33-летняя певица не живет с мужем уже несколько месяцев. Напомним, что Дмитрий и Полина поженились в сентябре 2014 года. В 2017 году у них родилась дочь Мия. У Гагариной также есть 13-летний сын Андрей от первого мужа Петра Кислова.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Петр Кислов , Полина Гагарина
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