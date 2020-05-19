Представитель Гагариной высказался о ее о разводе

В Сети накануне появилась информация о том, что звезда российской эстрады Полина Гагарина разводится с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Этот союз просуществовал почти шесть лет.

Спустя некоторое время ситуацию прокомментировал представитель исполнительницы. Собеседник портала «360» сказал, что если артистка захочет сделать заявление, «она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений».

«На данный момент это все, что я могу сообщить», — резюмировал источник. Исхаков также сказал, что не в курсе расставания с супругой. При этом ранее, в разговоре с другим изданием, он не стал опровергать слухи о том, что расстался с Гагариной, однако подчеркнул, что официального расторжения брака у них пока не было.