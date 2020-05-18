«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото

Певице и телеведущей Анне Семенович не верится, что когда-то у нее не было груди. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме

Семенович, как сообщал «Рамблер», — бывшая солистка музыкальной группы «Блестящие», мастер спорта России международного класса по фигурному катанию на коньках, участница и ведущая различных телешоу, в том числе таких, как «Звезды на льду», «Ледниковый период», «Барышня и кулинар» и «Жена напрокат». Кроме того, она играла в таких фильмах и сериалах, как «Холостяки», «Студенты», «Клуб», «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) и «Гитлер капут!».

Вчера она опубликовала в сторис в своем инстаграме несколько своих архивных фотографий. Большинство из них были сделаны в 2018 году, две — гораздо раньше.

На одной из них примерно 20-летняя Семенович запечатлена с фигуристкой Анастасией Гребенкиной . В подписи к снимку она написала, что в то время не было мобильных телефонов, никто не слышал про коронавирусную инфекцию COVID-19, было просто хорошо. На втором фото Семенович около 12 лет. Она снята в купальнике на пляже.