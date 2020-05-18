Богомолов превратил Собчак в старуху

Ксения Собчак сыграла старушку в сериале своего мужа Константина Богомолова «Безопасные связи». Режиссер дал своей благоверной далеко не главную роль и вовсе не роковой красавицы.
«Многие актрисы живут с режиссерами ради эффектных крутых ролей. Признаюсь, я — не исключение… Спасибо Константину Богомолову за то, что наконец нашел точнейший образ! Комические старушки — это мое! А если серьезно, то это совершенно прекрасный сериал. Я невероятно горжусь тобой, по этим монологам можно выпускать отдельную книгу», — высказалась о своем участии в фильме мужа Ксения.
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Многие актрисы живут с режиссерами ради эффектных, крутых ролей. Признаюсь, Я -не исключение… Спасибо @konbog75 за то, что наконец нашел точнейший образ!😂 Комические старушки-это мое!✊🏻✊🏻✊🏻 А если серьезно, то это совершенно прекрасный сериал. Я невероятно горжусь тобой, по этим монологам можно выпускать отдельную книгу❤️❤️❤️ Смотрите на Start. Сериал «Безопасные Связи» режиссер Константин Богомолов
В киноленте ведущая сыграла пожилую мать молодого мужчины с семейными проблемами, которого играет Никита Ефремов. Испытывая трудности с женой, он обратился за помощью к своей маме (Собчак).