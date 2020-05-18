«Задохнется»: Борисова испугалась за жизнь Волочковой

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что балерине Анастасии Волочковой надо срочно оказывать помощь. Она считает, что танцовщица спивается.

«Чести и достоинства у Анастасии давно нет. Они давно пропиты. У нее опухшее лицо. Мешки алкоголицы под глазами. Лицо все время красное. Она — алкоголик, зависимый человек. Ей надо принимать какое-то решение. Она может набухаться и пойти в сауну. Подожжет веточку и задохнется. И все ведь закончится».

По словам Борисовой, беда с Волочковой может случиться в ближайшие месяцы. И все, кто смеялись поймут, что произошло непоправимое.