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«Подожжет в сауне веточку и задохнется»: Борисова считает, что с Волочковой случится беда 

Teleprogramma.pro 19 минут назад
«Задохнется»: Борисова испугалась за жизнь Волочковой
Фото: ТАСС
Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что балерине Анастасии Волочковой надо срочно оказывать помощь. Она считает, что танцовщица спивается.
«Чести и достоинства у Анастасии давно нет. Они давно пропиты. У нее опухшее лицо. Мешки алкоголицы под глазами. Лицо все время красное. Она — алкоголик, зависимый человек. Ей надо принимать какое-то решение. Она может набухаться и пойти в сауну. Подожжет веточку и задохнется. И все ведь закончится».
По словам Борисовой, беда с Волочковой может случиться в ближайшие месяцы. И все, кто смеялись поймут, что произошло непоправимое.
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Это глубочайшее заблуждение, что день рождения только раз в году! Вот моя невероятная подруга Анечка Семенович @ann_semenovich так точно не считает!👍😊🌺 И несмотря на то, что ее день рождения-это красный день календаря 1 марта, она решила отметить его вновь именно сегодня! В кругу близких друзей, в числе которых ещё один необыкновенный человек, дарящий миру и детям прекрасное. 🙏 Настенька Гребенкина. @grebenkina_official Позитив-это наше все!😂👍 И, знаете, я сначала записала это видео для Анечки, а потом поняла нестыковки в датах.. 😂 Я улыбнулась, и считаю, что Аня-человек, достойный того, чтобы ее день рождения отмечать ежедневно!😊👍💃🥂🔥 Пишите ей добрые слова. И Настеньке тоже. 😊 Эти девочки-праздник!🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #деньрождения

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

«Она никогда не признается, что у нее проблемы. Будет все время говорить, что пьет бокал вина раз в неделю. Она может и перед тренировкой позволить себе выпить. Для настроения постоянно пьет. Есть хороший центр на Самуи. Возьмем ее бесплатно. Надо ей ехать в Таиланд на лечение. Я постоянно наблюдаю ее сторисы в соцсетях пьяные. Это юмор круче Петросяна. Она раньше была одной из самых красивых женщин, но сейчас ее время прошло. Если она хочет со мной судиться за мои слова, то я не против. Встретимся в суде», — сказала Борисова.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Дана Борисова , НТВ
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