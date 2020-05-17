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«Я часто плачу»: Любовь Успенская не может простить дочь 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
«Я часто плачу»: Успенская не может простить дочь
Фото: Instagram
После безобразного скандала, когда Татьяна Плаксина обвинила мать в домашнем насилии и без малого в своей загубленной молодости, Любовь Успенская не собирается с ней мириться.
В интервью для программы Сергея Майорова «Однажды…» звезда российского шансона рассказала, что предательство дочери резко изменило ее к ней отношение.
Раньше Успенская помогала дочери материально, решала ее проблемы со здоровьем, в том числе, и отправляла на лечение от зависимости от запрещенных веществ.
Теперь же Любовь перестала содержать дочь. Татьяна живет в Америке, там у нее отец. Она пытается зарабатывать на жизнь продажей картин.
До российских СМИ доходила информация, что вредные привычки девушка не бросила. Скорее всего, у нее имеются теперь и проблемы с психикой.
«Недавно я записала песню «Я очень тебя любила». Сейчас не могу сказать, что я люблю дочь. У меня холодное сердце. Все, что произошло — это предательство. Я этого не заслужила. Я не могу сказать ей в глаза, что люблю ее, но я часто плачу», — приводят слова Успенской 7days.ru.
Как писал «Рамблер», певица Любовь Успенская сообщила о том, что ее близкие люди, живущие за границей, умерли из-за коронавируса.
Во время прямого эфира в Instagram артистка также призвала поклонников серьезно относиться к пандемии.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Сергей Майоров , журнал "7 Дней"
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