Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ 

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Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с изданием News.ru прокомментировала слухи о своем уходе с телеканала НТВ и регистрации на бирже труда.

По словам Кудрявцевой, эта информация не соответствует действительности.

"18 мая у меня съемка моего любимого "Секрета на миллион", а 22 мая — "Звезды сошлись". И в таком графике каждую неделю до летнего отпуска", — пояснила она.

Кудрявцева добавила, что готова снимать свои передачи даже летом, потому что из-за пандемии коронавируса отдохнуть за границей ей не удастся.

Ранее Лера Кудрявцева покинула канал "Муз ТВ".