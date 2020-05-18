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Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ
Фото: РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с изданием News.ru прокомментировала слухи о своем уходе с телеканала НТВ и регистрации на бирже труда.
По словам Кудрявцевой, эта информация не соответствует действительности.
"18 мая у меня съемка моего любимого "Секрета на миллион", а 22 мая — "Звезды сошлись". И в таком графике каждую неделю до летнего отпуска", — пояснила она.
Кудрявцева добавила, что готова снимать свои передачи даже летом, потому что из-за пандемии коронавируса отдохнуть за границей ей не удастся.
Ранее Лера Кудрявцева покинула канал "Муз ТВ".
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Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева , НТВ
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