Степаненко выложила снимок в платье на голое тело 

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Елена Степаненко выложила в инстаграм архивную фотографию. Юмористка сфотографировалась в красивом длинном платье — как она сама написала, платья в пол — ее любовь на всю жизнь.

«Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них своё очарование, свою «изюминку». Да и мужчинам есть что додумать», — написала она в микроблоге.

А подписчики не преминули заметить, что платье на звезде экрана одето на голое тело.

Впрочем, они одобрили и наряды артистки — тогда и сейчас, и стройную фигуру.