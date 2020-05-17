Степаненко выложила снимок в платье на голое тело 

Елена Степаненко выложила в инстаграм архивную фотографию. Юмористка сфотографировалась в красивом длинном платье — как она сама написала, платья в пол — ее любовь на всю жизнь.
«Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них своё очарование, свою «изюминку». Да и мужчинам есть что додумать», — написала она в микроблоге.
А подписчики не преминули заметить, что платье на звезде экрана одето на голое тело.
Впрочем, они одобрили и наряды артистки — тогда и сейчас, и стройную фигуру.
«Вам очень идут длинные платья, королевы в мини не ходят!», «Я в молодости тоже не носила бюстик!», «Тот случай, когда фото с прошлого уступает настоящему».
Как ранее писал «Рамблер», по словам представителя Елены Степаненко, она ни с кем не встречается после развода с юмористом Евгением Петросяном и не собирается изменять венчанному мужу.