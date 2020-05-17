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«Не дождетесь!» Лера Кудрявцева об увольнении 

Ирина Лебедева 41 минуту назад
Кудрявцева ответила на новости о своем увольнении
Фото: РИА Новости
Телеведущая опровергла информацию о своем увольнении. Ранее в сети телеграм-каналов и в СМИ сообщили, что на НТВ закрываются сразу несколько ток-шоу, в том числе и «Секрет на миллион».
Однако Кудрявцева только посмеялась.
«Что ж меня все уволить хотят?» — приводит ее слова Тeleprogramma.pro.
«Отвечаю на вопрос о том, собираюсь ли я вставать на учет по безработице — не дождетесь! Завтра у меня съемка моего любимого Секрета на миллион, а в пятницу — Звезды сошлись. И в таком графике до отпуска», — успокоила звезда своих подписчиков.
Фолловеры радуются, что у Кудрявцевой все в порядке.
«Лерочка, спасибо, что сказали правду, а то уже расстроилась, как же без Ваших передач!»
Леру Кудрявцеву уволили с НТВ?
Как сообщал «Рамблер», знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева живет с мужем хоккеистом Игорем Макаровым и дочкой Машенькой за городом в Подмосковье.
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Шоу-бизнес , Другое , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева , НТВ
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