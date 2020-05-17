Кудрявцева ответила на новости о своем увольнении

Телеведущая опровергла информацию о своем увольнении. Ранее в сети телеграм-каналов и в СМИ сообщили, что на НТВ закрываются сразу несколько ток-шоу, в том числе и «Секрет на миллион».

Однако Кудрявцева только посмеялась.

«Что ж меня все уволить хотят?» — приводит ее слова Тeleprogramma.pro.

«Отвечаю на вопрос о том, собираюсь ли я вставать на учет по безработице — не дождетесь! Завтра у меня съемка моего любимого Секрета на миллион, а в пятницу — Звезды сошлись. И в таком графике до отпуска», — успокоила звезда своих подписчиков.

Фолловеры радуются, что у Кудрявцевой все в порядке.