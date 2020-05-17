Леру Кудрявцеву уволили с НТВ

Как пишет Telegram-канал «НеМалахов», телеведущая Лера кудрявцева пополнила ряды безработных. Съемки ее и других программ остановились из-за кризиса.
«Лера Кудрявцева осталась без работы. На НТВ закрыли все программы продакшена Тимура Вайнштейна: «Секрет на миллион», «Звезды сошлись», «ДНК» и другие. Все лето будут показывать повторы. Причина — денег нет, но вы держитесь»
Безусловно, это будет большим ударом для 48-летней теледивы, это уже окончательное фиаско вслед за потерей места «Муз-ТВ», где она была ведущей более 20 лет.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Как писал «Рамблер», Лера Кудрявцева решила дать отпор продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину.
Она подала исковое заявление «о защите чести, достоинства и деловой репутации» в суд. Заседание назначено на 28 мая.
Журналистка хочет получить 2,5 миллиона рублей за то, что Разин распространял о ней порочащую информацию.