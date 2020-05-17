Леру Кудрявцеву уволили с НТВ

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Как пишет Telegram-канал «НеМалахов», телеведущая Лера кудрявцева пополнила ряды безработных. Съемки ее и других программ остановились из-за кризиса.

«Лера Кудрявцева осталась без работы. На НТВ закрыли все программы продакшена Тимура Вайнштейна: «Секрет на миллион», «Звезды сошлись», «ДНК» и другие. Все лето будут показывать повторы. Причина — денег нет, но вы держитесь»

Безусловно, это будет большим ударом для 48-летней теледивы, это уже окончательное фиаско вслед за потерей места «Муз-ТВ», где она была ведущей более 20 лет.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Она подала исковое заявление «о защите чести, достоинства и деловой репутации» в суд. Заседание назначено на 28 мая.

Журналистка хочет получить 2,5 миллиона рублей за то, что Разин распространял о ней порочащую информацию.