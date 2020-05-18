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«Пусть она забудет, что я ее мать»: Успенская оставила дочь в США без содержания 

Teleprogramma.pro и ещё 5 3 часа назад
С начала года в СМИ и на интернет-платформах не утихает скандал, разгоревшийся между Любовью Успенской и ее 30-летней дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка заявила, что ее мама с детства психологически давлеет над ней, к тому же прикладывала к ней руку. В настоящий момент наследница королевы шансона перебралась в США и осталась без материальной поддержки знаменитой матери.
В передаче «Однажды…» на НТВ Любовь Успенская поведала, что ее дочь телевизионщики поймали как раз тогда, когда та была несколько неадекватна.
«У нас началась война, я хотела удержать ее дома, чтобы она нигде не появилась», — рассказала Успенская.
Певица считает, что ее дочь завидует ей, ведь Татьяна не смогла добиться успеха ни в чем — ни во внимании мужчин, ни в пении, ни в художественном таланте. При этом звезда считает, что наследница действительно обладает непревзойденными данными, но наркотическая зависимость сводит его на нет.
«Сейчас она уехала в Америку. И я прошу только одного от Бога — пусть она больше никогда не захочет меня увидеть, пусть она никогда не захочет больше со мной общаться, пусть она забудет, что я ее мать. Я прошу только, чтобы она вернулась в сознание, чтобы она поняла — все, что она сделала было ошибкой. Пусть она состоится, пусть у нее будет успех, пусть она будет счастлива. И пусть она скажет: «Мама, я не хочу тебя знать, но я успешная, я состоялась»», — сказала Успенская.
Свою дочь певица назвала неблагодарной, по ее словам, даже подруги Тани в шоке от ее поведения. Она не понимает, почему ребенок, в которого она вложила всю свою душу, вдруг начал себя так вести.
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Шоу-бизнес , Видео , НТВ , США
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